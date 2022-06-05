شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستغل فترة التوقف في تجهيز 8 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة عيد مرازيق، فترة توقف الدوري الحالية لظروف الأجندة الدولية، في تجهيز عدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة الأساسية في الفترة الأخيرة، تمهيدا للاستعانة بهم في المباريات القادمة بعد عودة المسابقة.

وينوي الجهاز الفني للمقاصة محمود عادل ومحمد الضرف وعلي غزال وكريم عبد النبي وأحمد رأفت ومحمد كمال ومحمود عقل وزياد أشرف، لاسيما بعدما غابوا عن المشاركة في الفترة المقبلة.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة عيد مرازيق، على خوض فترة إعداد مصغرة في الفترة القادمة ضمن التحضير لعودة منافسات الدوري، حيث تتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي لظروف الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر ثلاث مباريات أمام منتخبات غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وكشف إسلام عادل، مدير الكرة بنادي المقاصة، أن فريقه يتدرب على فترتين يوميا لمدة 3 أيام، بينما يتدرب لمدة 4 أيام على فترة واحدة، في ظل رغبة الجهاز الفني في رفع كفاءة كل اللاعبين المقيدين في صفوفه.

وأوضح عادل أن فريقه عاد لاستئناف التدريبات الجماعية عقب راحة سلبية لمدة 4 أيام حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 18 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري.