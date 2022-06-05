شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يشترط تحديد مصير أبو جبل قبل الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط محمد بسام، حارس مرمي فريق طلائع الجيش، تحديد مصير محمد أبو جبل حارس الزمالك، سواء بالاستمرار أو الرحيل، حتى يتمكن من تحديد قراره بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات جادة مع الحارس لضمه فى الموسم الجديد، ويرغب بسام أن يضمن المشاركة مع الزمالك فى حال رحيل محمد أبو جبل، حتى لا تتكرر معه تجربة محمد عواد.

كما تنتظر إدارة نادي الزمالك فتح باب التفاوض مع إدارة طلائع الجيش حول ضم محمد بسام، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء في معرفة طلبات مسئولى الطلائع من الناحية المادية أو إتمام الصفقة عن طريق الصفقات التبادلية بين الناديين فى الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان محمد بسام كشف عن وجود مفاوضات من نادى الزمالك في الوقت الحالي، للانضمام إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، قائلا: "أرحب بالانتقال للقطبين، الأهلي فاوضني في وقت سابق، لكن الزمالك الأقرب في الوقت الحالي".

وأضاف بسام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب في تواصل مستمر معه، منذ توليه المسئولية.