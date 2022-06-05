شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد: أتمنى استمراري في الاحتراف والسير على نهج محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد نادر السيد، حارس الزمالك المعار لنادي فيزيلا البرتغالي، أنه يتمنى الاستمرار في الاحتراف الخارجي وعدم العودة إلى مصر، وأن أصنع اسما لي في الخارج مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

وقال أحمد نادر السيد، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس: احتراف الحراس في أوروبا صعب جدا، وأفضل فترة من الممكن أن يحترف الحارس وهو صغير ولكن لما تكبر ستكون مستحيل.

وأضاف أحمد نادر السيد: "والدي مثلى الأعلى في حراسة المرمى حتى لو اتقارن بمانويل نوير، والحضري حارس أسطوري وحقق العديد من البطولات ولكن والدي هو الأفضل".

وتابع أحمد نادر: دخلت قائمة فيزيلا في بعض مباريات الفريق الأول، وترتيبي في حراس مرمى في يلا الموسم المقبل سيتحدد وفقا لفترة الإعداد، وعانيت في البرتغال خلال شهر رمضان بسبب إقامتى بعيدا عن أسرتي ولم يجبرني أي فرد على الإفطار في رمضان خلال التدريبات والمباريات.

وأضاف: محمد صلاح مثل أعلى لي في الاحتراف وأنا اخترت طريقي ومصمم عليه وحابب أشرف مصر والزمالك الذي أعتز به وأعشقه.

وتابع: "أتمنى أن أستمر في الاحتراف وأن أصنع اسما لنفسى، وكنت قريبا جدا من المشاركة مع الفريق الأول بالزمالك خلال فترة كورونا والإصابات التى كانت تحدث".