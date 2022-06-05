عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ركلة جزاء تمنح المجر أول فوز على إنجلترا منذ 60 عاما

الأحد 5 يونيو 2022

الخليج 365

سقط المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، في افتتاح مشوراه في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بخسارته المفاجئة أمام مضيفه منتخب المجر 1-صفر، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول.



وسجل دومينيك سوبوسلاي هدف المباراة الوحيد على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بودابست من ركلة جزاء في الدقيقة 66، لتحقق المجر فوزها الأول على إنجلترا منذ 1962.

وكانت خسارة النهائي ضد إيطاليا بركلات الترجيح في كأس أوروبا الصيف الماضي، الهزيمة الوحيدة لإنجلترا في مبارياتها الـ22 الاخيرة.

إلا أن تشكيلة ذات خبرة، على رأسها المهاجم هاري كين، لم تتمكن من هز الشباك أمام ثلاثين ألف متفرج، معظمهم من تلاميذ المدارس، بعد أن أُجبر المنتخب المجري على اللعب خلف أبواب موصدة، بسبب سلوك الجماهير خلال المباريات على أرضه في كأس أوروبا.

واستخدم الاتحاد المجري لكرة القدم ثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) تسمح للأطفال بالحضور. وبحسب تلك القواعد، يجب أن يكون كل 10 أطفال برفقة شخص بالغ.

وكان المنتخب المجري ندًا شرسًا في مجموعته في كأس أوروبا العام الماضي رغم خروجه من الدور الاول، وذلك بعد أن فرض التعادل على كل من فرنسا وألمانيا بعد خسارته افتتاحًا مع البرتغال.

وكانت المجر أفضل من ناحية الفرص بعد أن شتت كونور كودي كرة سوبوسلاي عن الخط.

وأثمر ضغط المجر عن هدف بعدما تسبب البديل ريس جيمس بركلة جزاء إثر عرقلة على زولت ناغي، انبرى لها لاعب لايبزيج الالماني بنجاح.

وكاد كين أن يخطف نقطة لبلاده في الوقت بدل الضائع، لكن كرته مرّت على بعد سنتيمترات من القائم لتحرمه من هدفه الدولي الخمسين.

وتحل إنجلترا على ألمانيا، الثلاثاء، قبل أن تستقبل إيطاليا والمجر في وقت لاحق من الشهر الحالي.