عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألمانيا تحافظ على سجل خال من الهزيمة مع فليك

الأحد 5 يونيو 2022

الخليج 365

أحرز يوزوا كيميش هدفا ليمنح ألمانيا التعادل 1-1 مع مضيفتها إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، السبت، والحفاظ على سجلها الخالي من الهزيمة مع المدرب هانز فليك.



وأشركت إيطاليا، التي تسعى لتجاوز خيبة أمل عدم تأهلها لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، تشكيلة احتياطية في مباراتها بالمجموعة الثالثة في بولونيا، ومنحت فريق المدرب فليك اختبارا صعبا.

وافتتح لورينتسو بليجريني لاعب روما التسجيل لإيطاليا قبل 20 دقيقة من النهاية، وبدا المنتخب في طريقه لفوزه الثاني في آخر ست مباريات، لكن كيميش أدرك التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفازت ألمانيا في ثماني مباريات وتعادلت مرتين منذ تولي فليك المسؤولية، عقب رحيل يواخيم لوف عن المنتخب بعد بطولة أوروبا العام الماضي.

وتلعب ألمانيا ضد إنجلترا، الثلاثاء، فيما تلعب إيطاليا ضد المجر.