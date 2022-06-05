عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة.. فريق الأحلام وراء توقف مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

الأحد 5 يونيو 2022

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء توقف مفاوضات التجديد بين نادي ليفربول الإنجليزي ونجمه المصري محمد صلاح.



وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 (نهاية الموسم المقبل)، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق بخصوص التجديد، رغم استمرار المحادثات لشهور.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح أوقف محادثاته مع إدارة ليفربول بخصوص العقد الجديد، ويسعى للرحيل إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح قدّم وعدا إلى إدارة برشلونة بالانتقال إلى قلعة "كامب نو" مجانا في الميركاتو الصيفي لعام 2023، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وذكرت الصحيفة أن اهتمام برشلونة قد يكون لعب دورا في مماطلة صلاح في الموافقة على تجديد عقده، رغم أنه أخبر بعض المقربين منه قبل بضعة أشهر أنه مستعد للاستمرار مع النادي الإنجليزي.

صلاح (29 عاما) كشف في مقابلة تليفزيونية في بداية مسيرته أنه من مشجعي برشلونة، وأن ليونيل ميسي، قائد البارسا السابق، هو نجمه المفضل.

وكان النجم المصري أكد قبل أيام أنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل "بنسبة 100%"، وهو ما أثار الشكوك حول احتمالية رحيله مجانا بعد الموسم القادم.

يذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، وشارك مع "الريدز" في 254 مباراة بمختلف المسابقات على مدار 5 مواسم، سجل خلالها 156 هدفا.

وشارك صلاح في 51 مباراة مع ليفربول في الموسم المنصرم، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 16، وحصل على جائزتي هداف الدوري الإنجليزي، وأفضل صانع لعب في المسابقة.