«كاف»: عقاب السنغال في أول لقاء بتصفيات المونديال القادمة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حقيقة اختراق الاتحاد السنغالي قرار فيفا بشأن حرمان منتخب السنغال من جماهيره علي خلفية أحداث مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.

وقال مصدر داخل كاف أن قرار لجنة الانضباط بحرمان منتخب السنغال من جماهيرها مباراة واحدة في المسابقات التي تقام تحت مظلة فيفا وليس كاف ، حيث سيتم منع السنغال من جمهورها على أرضها في أول لقاء بتصفيات المونديال القادمة وليس في تصفيات أمم افريقيا.

وأوضح المصدر أن مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي وليس الاتحاد الأفريقي.

وشهدت مباراة السنغال وبنين ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 مخالفة السنغال لقرار الاتحاد الدولي فيفا.

وشهدت المباراة التي تقام على ملعب السنغال حضور جماهيري رغم قرار لجنة انضباط فيفا بعقوبة على السنغال بخوض مباراته بدون جمهور بعد شكوي مصر لما حدث في مباراة مصر والسنغال بتصفيات مونديال 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كشف عن القرارات التي تم اتخاذها بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح وتأهلهم على حساب الفراعنة للبطولة التي ستقام في قطر.

وأعلن «فيفا» في بيانه إن لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون جماهير وغرامة قدرها 175 ألف فرنك سويسري.

كما عاقب «فيفا» منتخب مصر بغرامة قدرها 6 آلاف فرانك تحت بند سوء سلوك الفريق.

وحقق منتخب السنغال فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه بنين، على ملعب عبدولاي واد، ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتمكن الدولي السنغالي ساديو ماني في تسجيل ثلاثية هاتريك، ليصبح الهداف التاريخي لأسود التيرانجا برصيد 32 هدف، خلال 87 مباراة، وتخطى مواطنه هنري كمارا الذي يمتلك 28 هدفًا دوليًا.