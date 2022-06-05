شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف حقيقة توقيع طارق حامد لاتحاد جدة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي طارق يحيى، نجم الزمالك سابقا، إنه لا يجد مبررا لكل الأخبار المغلوطة التي تنشر عن طارق حامد، نجم الزمالك، المتواجد في إسبانيا للتأهيل.

وأضاف طارق يحيى، عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن فريق إعداد البرنامج تواصل مع طارق حامد في إسبانيا، وأكد لهم أنه لم يوقع لأي ناد، وأن الأولوية بالنسبة له التوقيع للزمالك والبقاء في النادي، وإذا لم يرغب الزمالك في بقائه فهو لاعب حر وسيبحث العروض المقدمة له.

وأشار طارق يحيى إلى أنه يفاجأ كل يوم بأنباء انتقال طارق حامد لألميريا الإسباني، ثم اتحاد جدة السعودي وكلها أخبار غير صحيحة.

وفي سياق متصل، تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، لاستبعاد طارق حامد، لاعب وسط الفريق، من حساباته خلال الفترة المقبلة، وستتم الاستعانة به في أضيق الحدود، وذلك عقب انتهائه من برنامجه التأهيلى بسبب آلام الركبة.

ويدرس فيريرا استبعاد طارق حامد، خاصة أنه سيكون خارج النادي فى الموسم المقبل، فى حال عدم تجديد تعاقده، انتظارا لما ستسفر عنه فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتى ينتظرها الجهاز الفني لتدعيم الفريق بلاعبين جدد في معظم المراكز.