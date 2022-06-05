شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الخشاب: طريقة لعب كيروش ظلمت مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف الخشاب، نجم غزل المحلة سابقا، إن طريقة لعب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ظلمت مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأفقدته خطورته الهجومية.

وقال الخشاب، في تصريحات تليفزيونية: "كارلوس كيروش كان يطالب مصطفى محمد بالالتزام بالأدوار الدفاعية البحتة، مما جعل الأخير بعيدًا عن مستواه المعهود، ولم يسجل أي هدف طوال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون".