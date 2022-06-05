شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الخشاب: طريقة لعب كيروش ظلمت مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال شريف الخشاب، نجم غزل المحلة سابقا، إن طريقة لعب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ظلمت مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأفقدته خطورته الهجومية.
وقال الخشاب، في تصريحات تليفزيونية: "كارلوس كيروش كان يطالب مصطفى محمد بالالتزام بالأدوار الدفاعية البحتة، مما جعل الأخير بعيدًا عن مستواه المعهود، ولم يسجل أي هدف طوال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون".
ووجَه نجم نادي غزل المحلة السابق العديد من الانتقادات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش استقبال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فور قدومه لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا.
وقال الخشاب: "الاتحاد المصري لم يحسن استقبال محمد صلاح بالشكل المناسب لقيمة أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليًا، وكان يجب استقباله بالشكل المناسب مثلما فعل الاتحاد الكوري الجنوبي مع سون هيونج مين، نجم توتنهام، الذي حصل على لقب هداف البريميرليج بالمناصفة مع صلاح".