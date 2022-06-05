شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن تعيينه مديرا فنيا للجبلاية: لدي خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه ليس لديه مانع في وجوده كمدير فني لاتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا.
وقال هاني، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لدي خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038، ونحن في مصر لدينا إمكانيات رائعة".
وتابع: "يجب تطوير كل المنظومة الكروية في مصر للاستمرار في النجاحات بالنسبة للأندية والمنتخبات".
واستقر مسئولو اتحاد الكرة على هوية المدير الفنى الجديد المفترض تعيينه ليكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة ومسئولا عن إعداد المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
واستقر مسئولو اتحاد الكرة على أن تتم الاستعانة بالمدرسة الألمانية، وذلك ليس من خلال اختيار مدرب ألماني ولكن من خلال تعيين مدرب مصري خاض تجارب في ألمانيا، ليتم الاستقرار على اسم الثنائى محمد عظيمة وهانى رمزى بالترتيب، حيث ستشهد الأيام القادمة الإعلان عن اسم أحدهما ليكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة.