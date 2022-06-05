شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن تعيينه مديرا فنيا للجبلاية: لدي خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه ليس لديه مانع في وجوده كمدير فني لاتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا.

وقال هاني، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لدي خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038، ونحن في مصر لدينا إمكانيات رائعة".

وتابع: "يجب تطوير كل المنظومة الكروية في مصر للاستمرار في النجاحات بالنسبة للأندية والمنتخبات".