شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: أطالب الوكلاء بالابتعاد عن لاعبي طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى طارق العشري، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، من حديث وكلاء اللاعبين مع نجوم فريقه في الفترة الأخيرة، مما يشتت تركيزهم فى الملعب.

وقال العشري عن فرص مهند لاشين مع منتخب مصر: "مهند لاشين لاعب مميز تكتيكيا داخل الملعب، ولم يحصل على فرصته بشكل جيد مع كيروش، وستكون له أهمية المرحلة القادمة مع منتخب مصر".

وأضاف: "طلائع الجيش يخوض معسكرا في التوقف الدولي تتخلله مباريات ودية، منها ماتش مع سيراميكا كليوباترا، ونركز على إنهاء الموسم بشكل جيد، وأطالب وكلاء اللاعبين بعدم الحديث مع لاعبينا، لن يرحل أي لاعب من طلائع الجيش إلا وفقًا لاحتياجات الفريق".

وتحدث طارق العشري عن مواجهة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية قائلا: "الفترة القادمة صعبة على المنتخب ربنا يكون في عون إيهاب جلال، الشارع المصري كله مترقب مباراة مصر وغينيا، نتيجة عدم الصبر على حسام البدري رغم أنه عمل نتائج جيدة".

وأضاف المدير الفنى لفريق طلائع الجيش: "النتيجة غدًا مهمة جدًا لأنها افتتاح التصفيات، رأينا مباراة الجزائر مع أوغندا كانت صعبة، لكن الجزائر انتزعت الفوز بنتيجة 2-0".

وتابع العشري: "من المهم أن يفوز منتخب مصر لكي يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، الأولوية تكون لأصحاب الخبرات الدولية، ظهرنا في مباراتي السنغال، في تصفيات كأس العالم ونهائي أمم أفريقيا، ووصلنا لقوام جيد".

واختتم العشري تصريحاته قائلا: "يستطيع إيهاب جلال أن يستغل هذا القوام وعمل بداية جيدة؛ لأن الانسجام موجود أصلًا، هناك دماء جديدة تستحق المشاركة لكن المهم متى تشركهم كي تستفيد بأفضل ما لديهم".