شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: اتحاد الكرة يعمل بشكل احترافي.. وكنت أتمنى الاستمرار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، أن المنظومة في مصر واتحاد الكرة يعملان بشكل احترافي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الاستمرار في منصبه ومساعدة الكرة المصرية وتطويرها.

وقال فينجادا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أعتقد أن نتيجة عملي في اتحاد الكرة ستجنيه الكرة المصرية خلال 4 و5 سنوات مقبلة".

وأضاف: "مصر لديها أجيال رائعة في منتخبي 2003 و2006، وكنت سعيدا للغاية بالعمل في مصر خلال الفترة الماضية".

وعن أسباب رحيله منصبه في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لا علاقة برحيله ورحيل كارلوس كيروش، قال فينجادا: "رحلت عن منصبي بسبب نهاية عقدي مع اتحاد الكرة المصري".

وتابع: "كيروش رحل عن تدريب مصر لأسباب لا أعلمها، ولكن الواقع أن رحيلي ليست له علاقة برحيله، وهو واجه سوء توفيق كبيرا".