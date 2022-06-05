شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل اختبارات الناشئين اليوم على الملعب الفرعى بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل صباح اليوم، الأحد فعاليات اليوم الثانى من اختبارات الناشئين والبراعم ومدرسة الكرة للإسماعيلي ، حيث كانت البداية أمس وسط إقبال كبير من الراغبين فى الانضمام لصفوف قلعة الدراويش.

ويحتضن الملعب الفرعي رقم 2 باستاد الإسماعيلية اختبارات قطاع الناشئين والبراعم للمراحل العمرية من مواليد 2001 حتى 2009، بينما تقام اختبارات مدرسة الكرة على ملعب مركز رعاية الشباب من مواليد 2010 حتي 2015.

من جهته قال خالد القماش، مدير قطاع الناشئين، إنه تقدم ما يزيد عن 260 لاعباً لاختبارات القطاع والبراعم، بينما خضع 120 لاعباً فى اختبارات المدرسة، مشيراً إلى أن الذين نجحوا في اجتياز إختبارات اليوم بنجاح سيخضعون لاختبارات إعادة وتصفية الخميس المقبل سعياً لضم المميزين والقادرين على ارتداء قميص النادي الإسماعيلي الغالٍ وتقديم نتائج مميزة ومشرفة تليق بهذا الكيان الكبير.

وأضاف القماش، "الاختبارات تنطلق بداية من التاسعة صباحاً ويشرف عليها مجموعة من المدربين والخبراء فى قطاع الكرة والقادرين على اكتشاف المواهب الصاعدة والعمل جلياً من خلال التدريبات على صُقل موهبتها وفقاً لبرامج تدريبية متطورة.

وضمت اللجنة المشرف على اختبارات القطاع مجموعة من أفضل مدربي ومسئولي القطاع منهم خالد القماش وإسماعيل حفني وعاطف عبد العزيز وسعفان الصغير وسيد الحداد وأيمن خليل ومحمد حسيب وغيرهم.

كما حرصت الإعلامية نانسي القاضي عضو مجلس الإدارة على تفقد أجواء الإختبارات فى اليوم الأول ومتابعة آليات ضم اللاعبين وسبل اختياراتهم لنيل شرف ارتداء قميص النادي الإسماعيلي.