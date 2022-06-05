شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أنهينا 90٪ من صفقاتنا لتدعيم فريق الكرة.. وأنس أسامة جدد موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الزمالك نجح في إنهاء 90٪من احتياجاته في الموسم المقبل لفريق كرة القدم وتدعيم فرق الصالات مستمر من أجل المنافسة على كل البطولات.

وقال أحمد مرتضى، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس: أنجزنا 90٪ من صفقات فريق كرة القدم وندعم الفريق بما يحتاجه للمنافسة على كل البطولات.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: تدعيم فرق الصالات مستمر وحققنا 5 بطولات ونتطلع للمزيد في الموسم المقبل، وتعاقدنا مع رباعي الأهلى بعد انتهاء عقودهم مع الاهلي.

وتابع أحمد مرتضى: "أنس أسامة جدد عقده لمدة موسمين ولا توجد مشكلة، ولا أعرف ما حدث بينه وبين الاتحاد السكندري، وهو وقّع معنا بعدما وافقنا على طلباته".