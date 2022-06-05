شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحذر من استخدام اسمه بالاختبارات أو الأكاديميات في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا يحذر فيه كل من يحاول استغلال اسم النادي في إجراء اختبارات في المحافظات أو ينشئ أكاديميات باسم النادي بغرض تحقيق أرباح مالية من استخدام اسم النادي.

ويشكو مجلس المقاصة، في بيانه، من استغلال بعض الأشخاص اسم النادي لإنشاء أكاديميات أو إجراء اختبارات في محافظات لتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة، وتأكيد أن الاختبارات تتبع النادي بالفيوم لحين إشعار، خاصة أنه جار التعاقد مع شركة جديدة تكون مسئولة عن الاختبارات والأكاديميات.

وجاء بيان المقاصة كالتالي:

ويبحث الجهاز الفني للمقاصة عن خوض مباراة ودية ثانية الأربعاء المقبل، بخلاف مباراته ضد غزل المحلة الخميس، ضمن استعداداته لاستئناف مباريات الدوري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، والتى يستهلها بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 18 يونيو الجاري.

واتفق الجهاز الفني للمقاصة على خوض مباراة ودية مع نظيره غزل المحلة الخميس المقبل، حيث استقر الجهاز الفني للمقاصة على خوض فترة إعداد مصغرة الفترة القادمة ضمن التحضير لعودة منافسات الدوري، حيث تتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي لظروف الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر ثلاث مباريات أمام منتخبات غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.