شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج الحكم وائل فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تكفَّل بكل مصاريف علاج الحكم وائل فاروق الذي يتواجد حاليا في المستشفى بعد حادث قوي.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: الحادث كان صعبا جدا، ونتمنى من الله أن يشفيه، ونقله من المستشفى صعب ويحتاج يومين لاستقرار الحالة، واتحاد الكرة سيتحمل كل تكاليف علاج وائل فاروق بعد حادث".

وعن حكام القمة، قال: "لم يتم الاستقرار على حكم مباراة القمة حتى الآن، لكن خاطبنا 5 دول لإدارة مباراة القمة".

وأضاف: "التحكيم المصري بخير والدليل أن آخر مباراة قمة كانت بتحكيم مصري وقدم مباراة قوية فأتمنى عودة التحكيم مرة أخرى للقمة".