شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى إنبي: لم نتلق عروضا رسمية بشأن إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن العلاقة بين النادي وحلمي طولان، المدير الفني السابق للفريق، تم إنهاؤها بصورة حضارية، بعدما طلب المدير الفني خوض تجربة جديدة مع نهاية الموسم.

وأضاف الشريعي، في مداخلة هاتفية مع برنامج جمهور التالتة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت 2: فضلنا إنهاء العلاقة بالتراضي في الوقت الحالي لاستغلال فترة التوقف الدولية الحالية في تعيين مدير فني جديد يتمكن من دراسة ومعايشة اللاعبين خلال الفترة الحالية، بعيدا عن ضغط المباريات.

وقال الشريعي عن جون إيبوكا، المهاجم النيجيري للفريق البترولي: تألق إيبوكا مع انبي يعد أكبر دليل على نجاح الخطة التسويقية التي ينتهجها مجلس إدارة إنبي، مشددا على عدم وصول النادي أي عروض رسمية بشأن إيبوكا أو مصطفى شلبي أو أي لاعب خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه في حالة وصول عرضا رسميا ستتم دراسته أولا قبل البت في العرض.

من ناحية أخرى قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه ملتزم بصرف مستحقات جميع اللاعبين في مواعيدها دون تأخير، لافتا إلى أن يوم 28 من كل شهر كل أفراد الجهاز الفني والإدارى واللاعبين تحول إليهم حساباتهم ومستحقاتهم.

وأكد رئيس نادى إنبى، في تصريحات إعلامية سابقة، أنه لا توجد أزمة بشأن مستحقات اللاعبين، نافيا ما يتردد في الآونة الأخيرة حول وجود أزمة في هذا الأمر، موضحا أن النادى يصرف المكافآت ورواتب اللاعبين في مواعيدها المحددة.