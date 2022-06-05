الجزائر تهزم أوغندا وماني يقود السنغال للفوز وموريتانيا تقسو على السودان

المنامة - ياسر ابراهيم - حققت الجزائر فوزا مهما بالتفوق 2-صفر على ضيفتها أوغندا في بداية مظفرة لمشوارها بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، السبت، كما فاز منتخب السنغال على ضيفه منتخب بنين 3-1، وموريتانيا على السودان 3-صفر.

وتقدم عيسى مندي بالهدف الأول للجزائر بعد متابعة كرة مرتدة من العارضة في الدقيقة 28.

وأضاف يوسف بلايلي الهدف الثاني بمجهود فردي بارع وتسديدة أرضية قوية في الدقيقة 80.

وبعد أقل من 5 دقائق من هدف الجزائر الأول، أنقذ الحارس مصطفى زغبة -في أول مشاركة رسمية له مع الخضر- ركلة جزاء نفذها فاروق ميا مهاجم أوغندا.

وأصبح رصيد الجزائر 3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة التي تعادلت فيها تنزانيا مع النيجر 1-1 في الجولة الافتتاحية أيضا.

وهذه أول مباراة رسمية للجزائر بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وستلعب الجزائر في الجولة الثانية مع تنزانيا يوم الأربعاء.

ماني يقود السنغال للفوز على بنين

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب السنغال على ضيفه منتخب بنين 3-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12 بتصفيات أمم أفريقيا.

وتقمص ساديو ماني دور البطولة للمنتخب السنغالي بعدما سجل 3 أهداف في الدقائق 12 و60 من ركلتي جزاء، و22، في حين سجل هدف منتخب بنين الوحيد جونيور أولايتان في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد سيسي دالميدا لاعب منتخب بنين في الدقيقة 51.

وحصد المنتخب السنغالي أول 3 نقاط له في التصفيات، وظل منتخب بنين بلا رصيد.

وأصبح ساديو ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال بعدما رفع رصيده إلى 32 هدفا، في إنجاز دولي جديد يحققه مهاجم ليفربول في 2022، بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا، والتأهل لكأس العالم في قطر.

وأثار ماني جدلا واسعا بعدما ألمح في مؤتمر صحفي قبل المباراة إلى أنه قد يرحل عن ليفربول هذا الصيف، لكنه لم يتأثر بذلك داخل الملعب وأصبحت الأمور أسهل على السنغال بعد طرد سيني دالميدا لاعب بنين في وقت مبكر من الشوط الثاني.

موريتانيا تقسو على السودان

كما فازت موريتانيا على السودان 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة بتصفيات البطولة المقرر إقامتها في ساحل العاج العام المقبل.

وسجل أهداف المنتخب الموريتاني أبو باكار كامارا في الدقيقتين 27، من ركلة جزاء، و30 وعبد الله محمود في الدقيقة 77.

وحصد المنتخب الموريتاني أول 3 نقاط له في التصفيات وظل المنتخب السوداني بلا رصيد في قاع الترتيب.

(وكالات)