ثلاثي محترف يكمل قائمة منتخبنا الوطني في معسكر الدوحة

المنامة - ياسر ابراهيم - اكتملت صفوف المنتخب اليمني الأول، اليوم السبت، بوصول آخر 3 لاعبين محترفين لمعسكر الدوحة.

ويستعد منتخب اليمن للمشاركة في التصفيات المؤهلة المؤهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

والتحق اليوم السبت بالبعثة اليمنية في معسكر الدوحة أحمد السروري محترف شباب المحمدية المغربي، وميلاد العميسي ومحمد هاشم القادمين من نادي سامراء العراقي.

وحسب موقع "كورة"، فقد وصل قبلهم خلال الأيام الماضية ناصر محمدوه من العراق، وعبد الواسع المطري من سلطنة عمان، وعمر الداحي من مصر ورامي الوسماني من هولندا.

وكان المدير الفني للمنتخب اليمني، البلجيكي من أصل جزائري عادل عمروش قد وجه الدعوة لعدد من اللاعبين اليمنيين المغتربين بقصد التجربة والوقوف على مستوياتهم، لكنه لم يعلن عن نتيجة الاختبار حتى الآن.

ويلعب منتخب اليمن ضمن المجموعة الثانية في التصفيات القارية رفقة فلسطين ومنغوليا والفلبين.

ويستهل المنتخب اليمني هذه التصفيات بمواجهة منتخب الفلبين يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، ثم يلاقي فلسطين ومنغوليا يومي 11 و14 من الشهر الجاري.