مرتضى منصور يوجه رسالة للأهلي ويهدد باللجوء للإتحاد الأفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اهتمام مجلس الإدارة الحالي للقلعة البيضاء مهتم بكل الألعاب داخل النادي سواء رجال أو سيدات.

وقال منصور في تصريحات أثناء تقديم صفقات فريق الكرة الطائرة للسيدات بالمغرب: "لا توجد لدينا أي مشكلة بشأن التعاقد من لاعبات سبق لهن اللعب مع الأهلي، اذا كان عقد أي لاعبة انتهى فمن حقنا أن نتعاقد معها".

وأضاف: " عقد كهربا كان ساريا مع الزمالك والأهلي تعاقد معه، فأن تحصل على لاعب عقده ساري مع الزمالك ولا تريد أن نشعر بالضيق، وحين نحصل على لاعب انتهى تعاقده معك مثل عبدالله السعيد تحزن لذلك!".

وتابع: "فؤاد عبدالسلام تحدث مع والد احدى اللاعبات وهدده بعد انتقالها إلى الزمالك، كيف تهدد لاعبة وقعت مع نادي الزمالك؟، سأقدم ضدك شكوى للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، ما قمت به فضيحة".

وتابع قائلاً : "هذا احتراف، واللاعبات ترى أن هذا المكان هو الأفضل، ورمضان صبحي الذي تربى في الأهلي انتقل إلى بيراميدز وأيضا شريف إكرامي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي فعلوا نفس الأمر، فهذا احتراف على مستوى كرة القدم كما يحدث احتراف على مستوى الكرة الطائرة".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلاً:" القصة مش هتاخد فلوس كام، القصة أن هذا الزمالك الجديد، مالكش دعوة بالبنات اللى تعاقدوا معنا".