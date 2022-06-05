برلمانية تطالب باستقالة مجلس اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت النائبة ميرال الهريدي، إن اتحاد الكرة تقاعس في مساندة فريق مصري، للفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ولم يُعطِ الفرصة للأهلي للعب في جو مريح للأعصاب، وجو به المنافسة الشريفة، وحرمه من استضافة البطولة في الدولة المصرية.

وأضافت ميرال الهريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، انه تم إخفاء خطاب الاتحاد الأفريقي لفتح طلبات استضافة البطولة الإفريقية، منذ 19 يناير الماضي، والخطاب وجه إلى رئيس الاتحاد، والرئيس التنفيذي للاتحاد المصري، والموظفين ليس لهم أي ذنب.

وتساءلت: لماذا الاتحاد لم يبادر بقرار تنظيم البطولة، خاصة وأن هناك ناديين كبار ينافسان فيها، وهما الأهلي والزمالك، مشيرة إلى أن الاتحاد الحالي هو من استلم الخطاب يوم 19 يناير.

وتابعت: يجب فتح تحقيق عاجل وحاسم لمعرفة سبب المشكلة وابعادها، وغرض المتسبب فيها، ويجب على الاتحاد الحالي تقديم استقالته، وإذا لم يستقيل، على وزير الرياضة أن يحل مجلس الجبلاية، لانه إلى كانت البطولة قد نظمت في مصر؛ كانت ستكون سببا في ترويج السياحه .