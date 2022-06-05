شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: المدرب المصري "مظلوم" وانتظروا كرة جميلة مع إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق، ضرورة دعم إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، قبل مواجهة غينيا غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

قال مصطفى، في تصريحات تليفزيونية: "متفائل بإيهاب جلال مع منتخب مصر، ونحتاج لمنح الثقة للمدرب المصري".

وأضاف: "المدرب المصري مظلوم دوما في عدم تلقيه الدعم المناسب من جانب الجماهير".

وتابع: "لا يُمكن الاتفاق على مدرب، ولكن لا بد من التكاتف مع منتخب مصر، خاصة أن القرار تم اتخاذه، وأصبح إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني".

وواصل حديثه قائلا: "أؤكد أن منتخب مصر سيكون له شكلا مختلفا مع إيهاب جلال مدربه الجديد، وسيقدم كرة قدم جميلة".

وتحدث نجم الأهلي السابق عن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الوطني، قبل مواجهة غينيا قائلا: "محمد صلاح لديه دوافعا جديدة مع منتخب مصر الوطني، وسعيد بأنه سيشارك في بداية مشوار المنتخب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، أؤكد أن صلاح لديه دوافعا جديدة ومتفائل للغاية بمشاركته ضد غينيا". وأضاف: "محمد صلاح جدد دوافعه مع منتخب مصر الوطني، بعد فشل التأهل لكأس العالم وكذلك فشل التتويج بكأس الأمم". وختم حديثه قائلا: "محمد صلاح قيمة كبيرة، وسيكون عنصرا مؤثرا في بداية منتخب مصر الوطني بالتصفيات"

وأدى منتخب مصر تدريبه الرئيسي والأخير قبل قليل على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.