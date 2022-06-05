شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: هناك هجوم على إيهاب جلال.. وأبو جبل الأنسب في غياب الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف زكى عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن هناك هجوما غير مبرر من قبل رموز فى الرياضة على إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر، موضحا أن قرار إسناد مهمة تدريب منتخب مصر لمدير فنى وطنى كان الأفضل خلال المرحلة الحالية.

وأوضح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن الحارس محمد أبو جبل الأنسب لتعويض غياب محمد الشناوى فى حراسة مرمى منتخب مصر رغم اهتزاز مستواه فى الفترة الأخيرة.

وأضاف زكى عبد الفتاح، أنه لا بد من الظهور بشكل قوى منذ الدقيقة الأولى فى مواجهة الغد أمام غينيا من قِبَل لاعبى المنتخب المصرى ومحاولة إحراز هدف مبكر لتسهيل اللقاء وحصد أول ثلاث نقاط.

وأدى منتخب مصر تدريبه الرئيسي والأخير قبل قليل على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.