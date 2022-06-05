شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 6 / 2022، هي ملخص العديد من الأخبار المهمة على الساحة الرياضية ، أبرزها، خوض المنتخب تدريبه الأخير قبل مباراة غينيا غدا وإعلان الأهلي بيع اليو بادجي إلى إميان الفرنسي بشكل نهائي.

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قيام إدارة النادي بتقديم شكوى ضد فؤاد عبد السلام، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة، بعدما قام عبد السلام بمحاولة الضغط على إحدى لاعبات الأهلي اللاتي انضممن للزمالك منذ أيام في صفقة انتقال حر.

وقال مرتضى منصور، في فيديو تم نشره على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن فؤاد عبد السلام أرسل تسجيلا صوتيا لوالد إحدى اللاعبات اللاتي انضممن للزمالك من الأهلي –رافضا الإفصاح عن اسمها– وقام بإغراء والد اللاعبة للتراجع عن الانضمام للزمالك.