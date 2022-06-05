شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 6 / 2022، هي ملخص العديد من الأخبار المهمة على الساحة الرياضية، أبرزها، خوض المنتخب تدريبه الأخير قبل مباراة غينيا غدا وإعلان الأهلي بيع اليو بادجي إلى إميان الفرنسي بشكل نهائي.
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قيام إدارة النادي بتقديم شكوى ضد فؤاد عبد السلام، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة، بعدما قام عبد السلام بمحاولة الضغط على إحدى لاعبات الأهلي اللاتي انضممن للزمالك منذ أيام في صفقة انتقال حر.
وقال مرتضى منصور، في فيديو تم نشره على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن فؤاد عبد السلام أرسل تسجيلا صوتيا لوالد إحدى اللاعبات اللاتي انضممن للزمالك من الأهلي –رافضا الإفصاح عن اسمها– وقام بإغراء والد اللاعبة للتراجع عن الانضمام للزمالك.
كشف مصدر بالنادي الأهلي كواليس انتقال السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر إلى إميان الفرنسي، بعد إعلان إدارة التعاقدات بالأهلي بيع اللاعب بشكل نهائي إلى نادي إميان عقب تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الخاص باللاعب.
وأكد مصدر بالأهلي، رفض ذكر اسمه، أن ناديه وافق على تفعيل بند شراء بادجي مقابل مليون و600 ألف يورو، بخلاف 500 ألف يورو قيمة عقد الإعارة عن الموسم الذى قضاه مع نادي إميان.
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية، بعدما فعل الأخير بند شراء اللاعب فى عقد الإعارة التى قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام.
وتلقى الأهلي رغبة النادي الفرنسي فى مكاتبة رسمية منذ عدة أيام، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادچي لناديه الجديد.
تحدث إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني عن قوة المجموعة التى يتنافس فيها منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار منتصف العام المقبل. وقال جلال فى المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غينيا بالجولة الأولى، "نلعب فى مجموعة قوية، وكل منتخباتها سبق لها المشاركة فى بطولة الأمم من قبل، جئنا إلى هنا لتكملة مسيرة من سبقونا، لن نلغ ما سبق لكن سنكمل عليه وكل اللاعبين جاهزون للمهمة".
وأضاف المدير الفنى للمنتخب الوطني، "من المحتمل ضم أخصائي نفسى فى معسكرات المنتخب، والشناوى وفتوح لن يشاركا فى مباراة غينيا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا".
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، إصابة أحمد فتوح لاعب الفراعنة والزمالك بفيروس كورونا، وغيابه عن مباراة منتخب مصر ضد غينيا غداً فى افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.
واقترب كريم حافظ، لاعب فريق يني ملطية سبور التركي ومنتخب مصر، من قيادة الجبهة اليسرى بتشكيل الفراعنة أمام غينيا، بعد تأكد غياب أحمد فتوح الذى سبق وتعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى معسكر المنتخب الحالى.
الأهلي يُعلن تمديد عقد محمد محمود لـ 5 سنوات
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، تمديد عقد محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المقبل، والمتبقي من عقده الحالى لتصبح مدة تعاقد اللاعب مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء توقيع محمد محمود على بياض برغبة وطلب شخصي منه؛ تقديرًا لموقف النادي معه والذى سانده طوال فترة إصابته التى استمرت ما يقرب من عامين كاملين، وشعر محمد محمود أن مساندة النادى له تستحق أن يبادر بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق، وهو ما حدث بالفعل، حيث رفض اللاعب الحديث مع مدير التعاقدات في أي جوانب مالية، تاركًا التقدير المالي لإدارة النادي التي ترى أن موقف اللاعب يستحق التحية والإشادة.
كشف مصدر بالجهاز الفني للنادى الإسماعيلى أن سبب استبعاد البوليفى كارميلو لاعب الفريق الهارب من المشاركة في المباريات يعود لوزنه الزائد بصورة ملحوظة وفشل اللاعب في تنفيذ البرامج البدنية التي وضعت له لتخفيض وزنه مما استدعى خروجه من حسابات الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق الأصفر منذ التعاقد مع اللاعب.
وكلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى ، نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي في شكوي البوليفى كارميلو لاعب الدراويش الهارب لدي المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا.
أدى منتخب مصر تدريبه الرئيسي والأخير قبل قليل على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.
ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.