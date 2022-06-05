شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 4 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 4 / 6 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها قيام إسلام سالم، نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بتجديد تعاقده مع النادي لمدة سنتين، وتم توقيع العقود خلال الجلسة التي جمعت اللاعب مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العالم على ألعاب الصالات.

مدافع منتخب السويس يدخل دائرة المرشحين لتدعيم دفاع الزمالك

تلقى نادي الزمالك ترشيحات من بعض المدربين المنتمين لنادي الزمالك في دوري القسم الثاني، بضم باسم عادل، مدافع فريق منتخب السويس، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه طوال الموسم الحالي.

وتحدث نبيل محمود، المدير الفني لفريق منتخب السويس، مع إدارة الكرة بنادي الزمالك وقام بترشيح اللاعب، مؤكدا لهم أن إمكانياته تؤهله للعب في الزمالك، خاصة أنه يمتاز بالقوة في الالتحامات والسرعة ودقة التمرير، وقام مسئولو الزمالك بمتابعة اللاعب في بعض المباريات قبل رفع تقرير نهائي لإدارة الكرة بالنادي.

إسلام سالم نجم سلة الزمالك يجدد تعاقده مع النادي

جدد إسلام سالم، نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، تعاقده مع النادي لمدة سنتين، وتم توقيع العقود خلال الجلسة التي جمعت اللاعب مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العالم على ألعاب الصالات.

ويعد إسلام سالم من العناصر المميزة في فريق السلة، ويأتي التجديد له في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، للحفاظ على العناصر المميزة في جميع الألعاب الجماعية والفردية.

الزمالك يتقدم بشكوى ضد رئيس مؤقتة "الطائرة" السابق إلى الاتحاد الأفريقي

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قيام إدارة النادي بتقديم شكوى ضد فؤاد عبد السلام، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة، بعدما قام عبد السلام بمحاولة الضغط على إحدى لاعبات الأهلي اللاتي انضممن للزمالك منذ أيام في صفقة انتقال حر.

وقال مرتضى منصور، في فيديو تم نشره على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن فؤاد عبد السلام أرسل تسجيلا صوتيا لوالد إحدى اللاعبات اللاتي انضممن للزمالك من الأهلي –رافضا الإفصاح عن اسمها– وقام بإغراء والد اللاعبة للتراجع عن الانضمام للزمالك.

مرتضي منصور يرحب برباعى سيدات طائرة الأهلى المنضمات للزمالك

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك مقطع فيديو للمستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك يرحب برباعى فريق سيدات الطائرة واللاتى تعاقد معهن الزمالك عقب انتهاء عقودهن مع الأهلي وهن: فريدة العسقلاني ومريم متولي ودانا شوقي ومايا ممدوح.

وقال مرتضي منصور، إن الزمالك مهتم بكل الألعاب، ولا توجد مشكلة مع الأهلي، خاصة أن الرياضة المصرية تعيش فى عصر الاحتراف، وما قام به الزمالك بضم لاعبات عقب انتهاء عقودهن لا يمثل أزمة ولا يمكن مقارنة الأمر بضم الأهلي لمحمود كهربا لاعب الزمالك السابق فى كرة القدم لأن عقده لم يكن انتهى مع الزمالك.

جدية وتركيز فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة الداخلية بالكأس.. صور

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم مرانا قويا استعدادا لمواجهة الداخلية، المقرر لها 13 يونيو الجارى ضمن مباريات كأس مصر. بدأ مران اليوم بجلسة فنية سريعة بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للفريق واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم، بجانب شرح بعض الملاحظات الخاصة بطريقة اللعب.

الزمالك يحدد مراكز الأجانب الجدد فى الموسم المقبل.. اقرأ التفاصيل

حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك المراكز التى سيتم تدعيمها فى الموسم المقبل بلاعبين أجانب سوبر للمنافسة على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.

فيريرا يدرس عدم الاستعانة بـ طارق حامد بعد اقتراب رحيله عن الزمالك

تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لاستبعاد طارق حامد لاعب وسط الفريق من حساباته خلال الفترة المقبلة، وسيتم الاستعانة به في أضيق الحدود وذلك عقب انتهائه من برنامجه التأهيلى بسبب آلام الركبة.

ويدرس فيريرا استبعاد طارق حامد، خاصة أنه سيكون خارج النادي فى الموسم المقبل، فى حال عدم تجديد تعاقده، انتظارا لما ستسفر عنه فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتى ينتظرها الجهاز الفني لتدعيم الفريق بلاعبين جدد في معظم المراكز.

بن شرقى يخوض تدريبات التحكم فى الكرة والتسديد من مسافات

واصل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التدريبي المحدد له من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض بن شرقي مجموعة من التدريبات البدنية القوية، بجانب بعض الفقرات الفنية الخاصة بالتحكم بالكرة والتحرك السريع والتسديد من مسافات مختلفة.

فيريرا يمنح حازم إمام تعليمات خاصة فى الزمالك استعدادًا للداخلية

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات لحازم إمام على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

فيريرا يعقد جلسة سريعة مع لاعبى الزمالك.. وأيمن حفنى يؤدى تدريبات تأهيلية

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للفريق واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم، بجانب شرح بعض الملاحظات الخاصة بطريقة اللعب.

محمد رضا نجم طائرة الزمالك يجدد تعاقده 4 أعوام

جدد محمد رضا لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك تعاقده مع النادي لمدة 4 أعوام مقبلة، وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويعد رضا من أبرز لاعبي الطائرة، وجاء تجديد تعاقده في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الذي توج ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم المنقضي.

تقارير مغربية: كلاسيكو الدورى المصرى الأخير لأشرف بن شرقى بقميص الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن مباراة الأهلى والزمالك، المحدد لها 19 يونيو، فى كلاسيكو الدوري المصري تعد الأخيرة للمغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

وقال موقع "le360" سبور المغربى، إن مواجهة الأهلى مع الزمالك ستكون الديربى الأخير لأشرف بن شرقى مع الزمالك، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية يونيو 2022 الجارى، ومن المتوقع أن ينتقل للأهلى بداية من الموسم الجديد.