شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 4 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قيام إدارة النادي بتقديم شكوى ضد فؤاد عبد السلام، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة، بعدما قام عبد السلام بمحاولة الضغط على إحدى لاعبات الأهلي اللاتي انضممن للزمالك منذ أيام في صفقة انتقال حر. وقال مرتضى منصور، في فيديو تم نشره على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن فؤاد عبد السلام أرسل تسجيلا صوتيا لوالد إحدى اللاعبات اللاتي انضممن للزمالك من الأهلي –رافضا الإفصاح عن اسمها– وقام بإغراء والد اللاعبة للتراجع عن الانضمام للزمالك.

كشف مصدر بالنادي الأهلي كواليس انتقال السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر إلى إميان الفرنسي، بعد إعلان إدارة التعاقدات بالأهلي بيع اللاعب بشكل نهائي إلى نادي إميان عقب تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الخاص باللاعب. وأكد مصدر بالأهلي، رفض ذكر اسمه، أن ناديه وافق على تفعيل بند شراء بادجي مقابل مليون و600 ألف يورو، بخلاف 500 ألف يورو قيمة عقد الإعارة عن الموسم الذى قضاه مع نادي إميان.