شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023” عندما يواجه منتخب غينيا غدا الأحد على إستاد القاهرة الدولي ، في المواجهة الأولى للمدرب الوطني إيهاب جلال عقب توليه المئولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وطرح اتحاد الكرة الخميس ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي ، وتحددت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد .

ويرتدي منتخب مصر قميصه فى مباراتى غينيا وأثيوبيا، على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا.. إيهاب جلال يدفع بياسر إبراهيم وعمر جابر استقر إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الذى يخوض مباراة غينيا غدا فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023. ويضم التشكيل كلا من: فى حراسة المرمى.. محمد أبو جبل فى خط الدفاع .. كريم حافظ - محمود الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر. فى خط الوسط .. حمدى فتحى - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو". فى الهجوم .. محمود حسن " تريزجية " - مصطفى محمد - محمد صلاح. إيهاب جلال يحاضر لاعبي المنتخب في المران الأخير استعدادا لمواجهة غينيا حرص إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، على عقد محاضرة سريعة مع اللاعبين خلال التدريب الرئيسي والأخير للفراعنة قبل قليل على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل. إيهاب جلال يحاضر لاعبي المنتخب في المران الأخير استعدادا لمواجهة غينيا التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا.. إيهاب جلال يدفع بياسر إبراهيم وعمر جابر

ويلعب الفراعنة بعد ذلك مباراة ودية مع كوريا الجنوبية في سول عاصمة كوريا يوم 14 يونيو بختام المعسكر ، وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية والمكونة من 28 لاعبا لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).