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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أبرز 7 تصريحات لإيهاب جلال قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، عدة تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي قبل خوض الفراعنة تدريبه الرئيسي، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.
وجاءت أبرز 7 تصريحات لإيهاب جلال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غينيا كالتالي:
- منتخب مصر فى مجموعة قوية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
- كل منتخبات مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا سبق لها المشاركة فى بطولة الأمم.
- كل لاعبى مصر جاهزون للمواجهتى غينيا وإثيوبيا.
- ندرس ضم أخصائي نفسي فى معسكرات المنتخب الوطنى.
- الشناوي وفتوح لن يشاركا فى مباراة غينيا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.
- محمد النني أصيب فى تدريبات الجمعة وننتظر تحديد موقفه من مباراة غينيا.
- من المحتمل مشاركة لاعبين جدد في ودية كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو.
ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.
وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.
وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها، ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا.