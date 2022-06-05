شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أبرز 7 تصريحات لإيهاب جلال قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، عدة تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي قبل خوض الفراعنة تدريبه الرئيسي، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

منتخب مصر فى مجموعة قوية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

كل منتخبات مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا سبق لها المشاركة فى بطولة الأمم.

كل لاعبى مصر جاهزون للمواجهتى غينيا وإثيوبيا.

ندرس ضم أخصائي نفسي فى معسكرات المنتخب الوطنى.

الشناوي وفتوح لن يشاركا فى مباراة غينيا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

محمد النني أصيب فى تدريبات الجمعة وننتظر تحديد موقفه من مباراة غينيا.

من المحتمل مشاركة لاعبين جدد في ودية كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو.

وجاءت أبرز 7 تصريحات لإيهاب جلال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غينيا كالتالي:

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.