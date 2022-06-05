شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 4 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 4 / 6 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، تجديد عقد محمد محمود لمدة 5 سنوات قادمة وتفعيل بند الشراء في عقد إعارة اليو بادجي إلى إميان الفرنسي.
كشف مصدر بالنادي الأهلي كواليس انتقال السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر إلى إميان الفرنسي، بعد إعلان إدارة التعاقدات بالأهلي بيع اللاعب بشكل نهائي إلى نادي إميان عقب تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الخاص باللاعب.
وأكد مصدر بالأهلي، رفض ذكر اسمه، أن ناديه وافق على تفعيل بند شراء بادجي مقابل مليون و600 ألف يورو، بخلاف 500 ألف يورو قيمة عقد الإعارة عن الموسم الذى قضاه مع نادي إميان.
وشدد المصدر على أن الأهلي حقق 2 مليون و300 ألف يورو إجمالي مكاسب مالية من عائد بيع وإعارة بادجي في الموسمين الماضيين، حيث تمت إعارته في الموسم الماضي إلى أنقرة هوجو التركي مقابل 200 ألف يورو، قبل أن يتم إعارته إلى نادي إميان الفرنسي في الموسم الحالي مقابل 500 ألف يورو، وأخيرا تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب السنغالي مقابل مليون و600 ألف يورو.
وأضاف المصدر أن الأهلي سيحصل أيضاً على 20% من عائد بيع إميان لخدمات أليو بادجي فى المستقبل، ليصل إجمالي مكاسب النادي من بيع مهاجمه السنغالي إلى 2.3 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% من عائد بيعه فى المستقبل، مع العلم أن الأهلي قام بشرائه مقابل 2 مليون دولار من رابيد فيينا النمساوى قبل 3 مواسم.
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية، بعدما فعل الأخير بند شراء اللاعب فى عقد الإعارة التى قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام.
وتلقى الأهلي رغبة النادي الفرنسي فى مكاتبة رسمية منذ عدة أيام، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادچي لناديه الجديد.
أعرب محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتمديد عقده مع الأهلي، مؤكدًا أن توقيعه على العقد الجديد من أسعد لحظات حياته.
وقال محمد محمود، إنه يسعى لبذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، والمساهمة فى تحقيق المزيد من البطولات والألقاب لإسعاد جماهير الأهلي.
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، تمديد عقد محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المقبل، والمتبقي من عقده الحالى لتصبح مدة تعاقد اللاعب مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء توقيع محمد محمود على بياض برغبة وطلب شخصي منه؛ تقديرًا لموقف النادي معه والذى سانده طوال فترة إصابته التى استمرت ما يقرب من عامين كاملين، وشعر محمد محمود أن مساندة النادى له تستحق أن يبادر بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق، وهو ما حدث بالفعل، حيث رفض اللاعب الحديث مع مدير التعاقدات في أي جوانب مالية، تاركًا التقدير المالي لإدارة النادي التي ترى أن موقف اللاعب يستحق التحية والإشادة.
بدأ مسئولو النادى الأهلى خطة إعادة ترتيب البيت الأحمر بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا والتفريط فى زعامة القارة، التى ظل يعتليها لمدة 18 شهراً على التوالى، ويولى مسئولو القلعة الحمراء اهتماماً خاصاً بملف الصفقات الصيفية المنتظر عقدها فى الميركاتو المقبل، حيث تم الاتفاق على إعادة هيكلة الفريق بالاستغناء عن العناصر غير الفعالة فى صفوف الفريق والتعاقد مع صفقات قوية تعيد رونق المارد الأحمر من جديد.
وتبدو الصفقات التبادلية أهم أسلحة الأهلى لتدشين ميركاتو صيفى قوى يسفر عن تدعيم المارد الأحمر بكل اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، حيث يمتلك الأهلى كتيبة مميزة من اللاعبين المعارين بلغت 21 لاعباً بجانب اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم من قائمة الفريق الأول وهى الورقة الرابحة التى سوف يستغلها مسئولو الأهلى لإتمام ملف الصفقات الصيفية بنجاح كبير فى ظل تمسك الاندية بلاعبيها ورفضهم التفريط فيهم خوفاً من التأثر الفنى بجانب المبالغ المالية الباهظة المطلوبة من بعض الاندية للتفريط فى نجومهم .