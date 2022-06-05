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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 4 / 6 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، تجديد عقد محمد محمود لمدة 5 سنوات قادمة وتفعيل بند الشراء في عقد إعارة اليو بادجي إلى إميان الفرنسي.

كشف مصدر بالنادي الأهلي كواليس انتقال السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر إلى إميان الفرنسي، بعد إعلان إدارة التعاقدات بالأهلي بيع اللاعب بشكل نهائي إلى نادي إميان عقب تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الخاص باللاعب. وأكد مصدر بالأهلي، رفض ذكر اسمه، أن ناديه وافق على تفعيل بند شراء بادجي مقابل مليون و600 ألف يورو، بخلاف 500 ألف يورو قيمة عقد الإعارة عن الموسم الذى قضاه مع نادي إميان. وشدد المصدر على أن الأهلي حقق 2 مليون و300 ألف يورو إجمالي مكاسب مالية من عائد بيع وإعارة بادجي في الموسمين الماضيين، حيث تمت إعارته في الموسم الماضي إلى أنقرة هوجو التركي مقابل 200 ألف يورو، قبل أن يتم إعارته إلى نادي إميان الفرنسي في الموسم الحالي مقابل 500 ألف يورو، وأخيرا تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب السنغالي مقابل مليون و600 ألف يورو. وأضاف المصدر أن الأهلي سيحصل أيضاً على 20% من عائد بيع إميان لخدمات أليو بادجي فى المستقبل، ليصل إجمالي مكاسب النادي من بيع مهاجمه السنغالي إلى 2.3 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% من عائد بيعه فى المستقبل، مع العلم أن الأهلي قام بشرائه مقابل 2 مليون دولار من رابيد فيينا النمساوى قبل 3 مواسم.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية، بعدما فعل الأخير بند شراء اللاعب فى عقد الإعارة التى قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام. وتلقى الأهلي رغبة النادي الفرنسي فى مكاتبة رسمية منذ عدة أيام، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادچي لناديه الجديد.

أعرب محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتمديد عقده مع ‏الأهلي، مؤكدًا أن توقيعه على العقد الجديد من أسعد لحظات حياته.‏ وقال محمد محمود، إنه يسعى لبذل ‏أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، والمساهمة ‏فى تحقيق المزيد من البطولات والألقاب لإسعاد جماهير الأهلي.‏

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، تمديد عقد محمد محمود، لاعب الفريق الأول ‏لكرة القدم لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المقبل، والمتبقي من عقده الحالى لتصبح مدة تعاقد ‏اللاعب مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏ جاء توقيع محمد محمود على بياض برغبة وطلب شخصي منه؛ تقديرًا لموقف النادي معه والذى ‏سانده طوال فترة إصابته التى استمرت ما يقرب من عامين كاملين، وشعر محمد محمود أن ‏مساندة النادى له تستحق أن يبادر بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق، ‏وهو ما حدث بالفعل، حيث رفض اللاعب الحديث مع مدير التعاقدات في أي جوانب مالية، ‏تاركًا التقدير المالي لإدارة النادي التي ترى أن موقف اللاعب يستحق التحية والإشادة. ‏