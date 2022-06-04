شكرا لقرائتكم خبر انفصال بيكيه وشاكيرا بعد أن جمعتهما «واكا واكا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه ونجمة موسيقى البوب الكولومبية شاكيرا، انفصالهما بعد علاقة استمرت لفترة طويلة.

وبدأت علاقة بيكيه وشاكيرا قبل 11 عاما وقد أنجبا طفلين عمرهما 9 و7 أعوام.

ووسط تكهنات أثيرت قبل أيام حول توتر العلاقة بينهما، أكد بيان صادر عن وكالة اتصالات شاكيرا أمس أنهما انفصلا.

وذكر البيان «يؤسفنا الإعلان عن أننا انفصلنا. لمصلحة طفلينا، اللذين على رأس أولوياتنا، نطالبكم باحترام خصوصيتهما. شكرا على تفهمكم».

كان بيكيه قد التقى شاكيرا خلال ظهوره في أغنيتها «واكا واكا»، التي كانت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010، التي توج بها بيكيه ضمن صفوف منتخب إسبانيا.

ويلعب بيكيه لفريق برشلونة منذ 14 عاما وخاض مع الفريق أكثر من 600 مباراة منها 40 مباراة خلال موسم 2021 / 2022.