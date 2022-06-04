شكرا لقرائتكم خبر انفصال بيكيه وشاكيرا بعد أن جمعتهما «واكا واكا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأت علاقة بيكيه وشاكيرا قبل 11 عاما وقد أنجبا طفلين عمرهما 9 و7 أعوام.ووسط تكهنات أثيرت قبل أيام حول توتر العلاقة بينهما، أكد بيان صادر عن وكالة اتصالات شاكيرا أمس أنهما انفصلا.
وذكر البيان «يؤسفنا الإعلان عن أننا انفصلنا. لمصلحة طفلينا، اللذين على رأس أولوياتنا، نطالبكم باحترام خصوصيتهما. شكرا على تفهمكم».
كان بيكيه قد التقى شاكيرا خلال ظهوره في أغنيتها «واكا واكا»، التي كانت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010، التي توج بها بيكيه ضمن صفوف منتخب إسبانيا.
ويلعب بيكيه لفريق برشلونة منذ 14 عاما وخاض مع الفريق أكثر من 600 مباراة منها 40 مباراة خلال موسم 2021 / 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر انفصال بيكيه وشاكيرا بعد أن جمعتهما «واكا واكا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.