الاتحاد يفاوض كوزمين من أجل البقاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت إدارة نادي الاتحاد ملف المفاوضات مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم كوزمين كونترا بهدف تجديد عقده الذي ينتهي بانتهاء الموسم الحالي.

وتبقى لفريق الاتحاد جولتان حاسمتان في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق ثم الباطن خلال يونيو الحالي، حيث يقتسم الصدارة مع الهلال برصيد 61 نقطة، لكنه يتأخر بفارق المواجهات المباشرة.

كما تنتظر إدارة النادي تقريرا تفصيليا من المدرب كوزمين حول الفريق خلال الموسم الحالي وتقريرا آخر يخص اللاعبين المحليين والأجانب وعن احتياجاته خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

من جهة أخرى رفعت إدارة النادي مذكرة استئناف لدى غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية مستحقات المحترف الإيفواري السابق في صفوف الفريق سيكو سانوغو.

حيث أصدرت غرفة فض المنازعات قرارا يقضي بمنع إدارة النادي من تسجيل محترفين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى يتم دفع مبلغ أربعة ملايين وستمائة ألف دولار للاعب.

ميدانيا استأنف الفريق تدريباته بعد منح اللاعبين إجازة قصيرة وحرص المدير الفني كوزمين كونترا على رفع جاهزية اللاعبين تأهبا لمواجهة فريق نادي بيراميدز المصري مساء غد ثم مواجهة فريق أبها في 12 يونيو المقبل.