الهلال يتفق مع دياز للاستمرار موسمين

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ولم يتبق سوى الاتفاق النهائي على توقيع العقد بعد أن تم الاتفاق على الكثير من النقاط.وخاض دياز مع الهلال فترتين تدريبيتين حقق خلالهما رصيدا جيدا من الانتصارات والبطولات، إذ قاد الفريق في 85 مواجهة، كسب 58 منها وتعادل في 19 كما قاد الفريق لتسجيل 171 هدفا، إضافة إلى أنه أكثر مدرب في الهلال تحقيقا للانتصارات في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين وكأس الملك، بجانب أنه كأول مدرب يجمع بطولتي الدوري والكأس.
وخلال الموسم الحالي، استطاع رامون دياز أن يعيد الهلال إلى الواجهة التنافسية على بطولة الدوري في عودته التدريبية الثانية التي خسر فيها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الفيحاء بركلات الترجيح.
دياز مع الهلال بالموسم الحالي
- اقتلع صدارة الدوري من الاتحاد بعد أن كان الفارق بينهما 16 نقطة.
- قاده في 20 مباراة، فاز 16 مرة وسجل 45 هدفا.
- خرج بشباك نظيفة خلال 9 مباريات.
- صنع مع الفريق 101 فرصة محققة للتسجيل
دياز خلال فترتين
- قاد الهلال في 85 مباراة.
- فاز في 58 مباراة وتعادل 19 مرة وخسر 8 مرات.
- سجل الفريق 171 هدفا واستقبل 73.
- حقق بطولتين.
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