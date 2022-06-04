شكرا لقرائتكم خبر الهلال يتفق مع دياز للاستمرار موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت إدارة نادي الهلال تجديد عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني رامون دياز لموسمين قادمين، أولى الخطوات لتنفيذها تحضيرا للموسم المقبل، وذلك بعد أن نجح دياز في إعادة الفريق لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من مسافة بعيدة بينه وبين الاتحاد وصلت إلى 16 نقطة، عقب تسلمه المهمة خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم في فبراير الماضي.

ولم يتبق سوى الاتفاق النهائي على توقيع العقد بعد أن تم الاتفاق على الكثير من النقاط.

وخاض دياز مع الهلال فترتين تدريبيتين حقق خلالهما رصيدا جيدا من الانتصارات والبطولات، إذ قاد الفريق في 85 مواجهة، كسب 58 منها وتعادل في 19 كما قاد الفريق لتسجيل 171 هدفا، إضافة إلى أنه أكثر مدرب في الهلال تحقيقا للانتصارات في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين وكأس الملك، بجانب أنه كأول مدرب يجمع بطولتي الدوري والكأس.

وخلال الموسم الحالي، استطاع رامون دياز أن يعيد الهلال إلى الواجهة التنافسية على بطولة الدوري في عودته التدريبية الثانية التي خسر فيها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الفيحاء بركلات الترجيح.

دياز مع الهلال بالموسم الحالي







اقتلع صدارة الدوري من الاتحاد بعد أن كان الفارق بينهما 16 نقطة.



قاده في 20 مباراة، فاز 16 مرة وسجل 45 هدفا.



خرج بشباك نظيفة خلال 9 مباريات.



صنع مع الفريق 101 فرصة محققة للتسجيل



دياز خلال فترتين