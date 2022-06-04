شكرا لقرائتكم خبر الأخضر الشاب يخسر أمام بنما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما من منتخب بنما تحت 23 عاما بنتيجة 2/ 4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والتي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان.

وسجل هدفي الأخضر عبدالله العنزي ويزيد جوشان في الدقيقتين 7 و45، فيما سجل منتخب بنما أهدافه عند الدقائق 20، 49، 55، و57.

ودخل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، عبدالعزيز الفرج، حسن ربيع، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، حسن سفياني، عبدالله العنزي، عثمان العثمان، يزيد جوشان.

وتتبقى للمنتخب الوطني مباراة واحدة لتحديد المراكز، حيث ستتحدد غدا هوية المنتخب الذي سيلاقيه على أن تقام المباراة الأربعاء المقبل.