الأخضر الشاب يخسر أمام بنما

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وسجل هدفي الأخضر عبدالله العنزي ويزيد جوشان في الدقيقتين 7 و45، فيما سجل منتخب بنما أهدافه عند الدقائق 20، 49، 55، و57.ودخل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، عبدالعزيز الفرج، حسن ربيع، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، حسن سفياني، عبدالله العنزي، عثمان العثمان، يزيد جوشان.
وتتبقى للمنتخب الوطني مباراة واحدة لتحديد المراكز، حيث ستتحدد غدا هوية المنتخب الذي سيلاقيه على أن تقام المباراة الأربعاء المقبل.
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