شكرا لقرائتكم خبر الأخضر يبدأ اختبارات المونديال بكولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، نظيره الكولومبي في أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام حاليا في إسبانيا ضمن استعداداته لكأس العالم 2022 بقطر.

وتجري المباراة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية، ضمن برنامج إعداده لمونديال قطر 2022.

ويغيب عن تشكيلة المدير الفني، الفرنسي هيرفي ريناد، اللاعب سالم الدوسري لاستمراره في الجلسات العلاجية وأداء تدريبات انفرادية، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية التي جرت حتى أمس بمعسكر أليكانتي الإسبانية.

كما يغيب محمد كنو أيضا نظرا لإيقافه، وكذلك ياسر الشهراني لتأخر التحاقه بالمعسكر بسبب ظرف عائلي، فيما قد يشارك عبدالرحمن العبود في أجزاء من المباراة، بعدما دخل في التدريبات الجماعية للمرة الأولى أمس الأول.

نجوم حاضرون

ومقابل ذلك، تبدو بقية الأسماء جاهزة للمشاركة اليوم بدءا من حارس المرمى محمد العويس مرورا بسلطان الغنام ومحمد البريك وعبدالإله العمري، وعلي البليهي، وزياد الصحفي، وسلمان الفرج، وناصر الدوسري، وهتان باهبري، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالله عطيف، وعبدالرحمن غريب وعلي الحسن، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

أبرز نجوم الكولومبي

خلت قائمة المنتخب الكولومبي من لاعب الهلال جوستافو كويلار، بسبب الإصابة، ولاعب الريان القطري خاميس رودريجيز للابتعاد، وكذلك راداميل فالكاو (رايو فايكانو الإسباني)، وخوان كوادرادو (يوفنتوس) ولويس سينيستيرا (فينورد الهولندي).

في المقابل تضم القائمة أسماء بارزة في مقدمتها دافينسون سانشيز (توتنهام) وديفيد أوسبينا (نابولي) ويوهان موجيكا (إلتشي الإسباني) وويليام تيسيلو (ليون) وويلمار باريوس (زينيت الروسي) وجيفرسون ليرما (بورنموث)، وفيكتور كانتيلو (كورينثيانز) ودوفان زاباتا ولويس فرناندو موريل (أتالانتا الإيطالي)، وفالكاو جارسيا (رايو فاليكانو الإسباني)، ولويس دياز (بورتو) ورافائيل سانتوس بوري (أينتراخت فرانكفورت).

المواجهة الثالثة

تحمل مواجهة الأخضر الودية أمام نظيره الكولومبي رقم 3 في تاريخ مواجهاتهما، حيث سبق وأن تواجها من قبل مرتين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وكان ذلك أيضا في إطار الاستعدادات لكأس العالم عام 1994 في أمريكا.

كما تحمل المواجهة الرقم 15 من عدد المباريات الودية للأخضر أمام منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية.

الأخضر أمام منتخبات أمريكا الجنوبية:

