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بيان رسمي .. إنفصال شاكيرا وبيكيه

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن قلب دفاع نادي الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا، السبت، انفصالهما، بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

وقال الثنائي في بيان مشترك: "يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا".

وكانت تقارير صحافية قد كشفت أن جيرارد بيكيه قائد برشلونة أوشك على الانفصال عن زوجته شاكيرا المغنية الكولومبية بسبب خيانته لها، وأن اللاعب ترك منزلهما ويسكن حالياً في شقته القديمة ببرشلونة.

وأكد موقع "EL PERIÓDICO" أن شاكيرا أدركت أن بيكيه قد خانها مرة أخرى، وأن هذا هو سبب عدم ظهورهما سوياً منذ مارس الماضي سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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