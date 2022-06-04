شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا.. إيهاب جلال يدفع بياسر إبراهيم وعمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الذى يخوض مباراة غينيا غدا فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

ويضم التشكيل كلا من:

فى حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

فى خط الدفاع .. كريم حافظ - محمود الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

فى خط الوسط .. حمدى فتحى - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو".

فى الهجوم .. محمود حسن " تريزجية " - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وأدى منتخب مصر تدريبه الرئيسي والأخير قبل قليل على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.