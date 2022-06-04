شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة بدر بانون تغازل الجماهير الحمراء: الأهلى فى قلبى دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت غزلان بانون، زوجة المغربي بدر بانون مدافع الأهلي، على الاعتذار، لجماهير القلعة الحمراء، بعد الصور التي تم تداولها لزوجها خلال تواجده في غرفة ملابس فريق الوداد المغربي، عقب الفوز على الأهلي والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة، وهو ما أثار غضب وحفيظة الجماهير الحمراء.

وشنت جماهير الأهلي ثورة غضب على موقف بانون، وتراه أنه لم يحترم حزن جماهيره على خسارة اللقب الأفريقي، وذهب لتهنئة لاعبي الفريق الخصم.

وكتبت غزلان بانون، عبر حسابها على ”توضيح لجماهير الأهلي العظيمة سواء أنا أو بدر، نقدر النادي الأهلي ونحترم جماهيره، ونقدر الحزن على ضياع دوري الأبطال".



غزلان بانون

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة بيتسو موسيماني على مصطفى شلبي، جناح فريق إنبي، من أجل التفاوض مع ناديه لشراء خدماته بنهاية الموسم الحالي، بعدما ظهر اللاعب بمستوى لافت للنظر مع الفريق الفيومي في الموسم الحالي، وخطف الأنظار إليه بشدة.

وبات مصطفى شلبي، جناح إنبي، محل اهتمام قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، ويتنافسان على التعاقد معه في الفترة الحالية للظفر بخدماته في الموسم الحالي.

وينوي مسئولو النادي الأهلي عرض جناح إنبي على موسيماني، من أجل استطلاع رأيه في ضم اللاعب من عدمه، خاصة أنه ينال إعجاب مسئولي شركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي، قبل اتخاذ خطوات فعلية وتقديم عرض رسمي إلى إنبي من أجل شراء اللاعب.