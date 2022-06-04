شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع منتخب السويس يدخل دائرة المرشحين لتدعيم دفاع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك ترشيحات من بعض المدربين المنتمين لنادي الزمالك في دوري القسم الثاني، بضم باسم عادل، مدافع فريق منتخب السويس، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه طوال الموسم الحالي.

وتحدث نبيل محمود، المدير الفني لفريق منتخب السويس، مع إدارة الكرة بنادي الزمالك وقام بترشيح اللاعب، مؤكدا لهم أن إمكانياته تؤهله للعب في الزمالك، خاصة أنه يمتاز بالقوة في الالتحامات والسرعة ودقة التمرير، وقام مسئولو الزمالك بمتابعة اللاعب في بعض المباريات قبل رفع تقرير نهائي لإدارة الكرة بالنادي.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم مرانا قويا، استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجارى ضمن مباريات كأس مصر.

بدأ مران اليوم بجلسة فنية سريعة بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للفريق واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم، بجانب شرح بعض الملاحظات الخاصة بطريقة اللعب.

كما واصل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، حيث خاض حفني مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة وبدونها تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، وذلك لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

فيما واصل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، برنامجه التدريبي المحدد له من قبل الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك على هامش التدريبات الجماعية اليوم، وخاض بن شرقي مجموعة من التدريبات البدنية القوية، بجانب بعض الفقرات الفنية الخاصة بالتحكم بالكرة والتحرك السريع والتسديد من مسافات مختلفة.

كما خاض عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي فقرة فنية خاصة، وشهدت تركيز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التحكم فى الكرة وإرسال الكرات العرضية بجانب التصويب من خارج المنطقة فى أكثر من وضعية مختلفة.