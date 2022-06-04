شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يغيب عن المشاركة فى التدريب الأخير للمنتخب قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمد الننى، لاعب وسط المنتخب الوطني، عن المشاركة فى التدريب الأخير للمنتخب قبل مواجهة غينيا، المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

وكان إيهاب جلال قد أعلن في المؤتمر الصحفي، اليوم، أن النني أصيب في تدريبات المنتخب أمس، ولم يتحدد موقفه من المشاركة في لقاء غينيا.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.