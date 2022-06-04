شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يكرم ناشئى الاتحاد بعد الحصول على بطولة الجمهورية ودورى منطقة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادى، برئاسة محمد مصيلحى، على تكريم فرق قطاع الناشئين لكرة القدم، بمناسبة الحصول على بطولة الجمهورية ودورى منطقة الإسكندرية فى إنجاز كبير ومميز لقطاع الناشئين بحضور لجنة الكرة، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى، وعضوية محمد أحمد ومحمد البحيرى إبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة، وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية، والدكتور محمد سنبل مدير النشاط الرياضى، وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، والأجهزة الفنية والإدارية بالقطاع.

وتم تكريم الفرق على النحو التالى: -

فريق 2005 الحاصل على بطولة الجمهورية

فريق 2007 الحاصل على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية

فريق 2003 الحاصل على المركز الرابع فى بطولة الجمهورية

فريق 2008 الحاصل على بطولة منطقة الإسكندرية

فريق 2012 الحاصل على دورى منطقة الإسكندرية

فريق 2013 الحاصل على بطولة منطقة الإسكندرية

وأشاد رئيس النادى بالتطور الكبير للقطاع خلال الفترة الماضية بقيادة القدير إمام محمدين، وأكد أنه ينتظر من فرق القطاع استمرار هذا الأداء الطيب والنتائج المتميزة خلال الموسم الجديد.