شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم المصري وائل فاروق بين الحياة والموت بسبب حادث سير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحكم وائل فاروق، حكم الدرجة الأولى بمنطقة القاهرة، لحادث سير على طريق محطة الجراج عند الكيلو 100 بالقرب من محطة سنترال الألف مسكن، نُقل على أثر ذلك لمستشفى السلام الدولي لتلقى الرعاية الصحية.

ويخضع الحكم في الوقت الحالي للرعاية في وحدة العناية المركزة وتبدو حالته صعبة للغاية، حيث أكد الأطباء أن الـ48 ساعة المقبلة تحدد حياة وائل فاروق.

ويعانى فاروق من نزيف حاد في المخ وكسر فى قاع الجمجمة، وهو الآن في غيبوبة تامة، وينتظر الجميع استعادته للوعي في الساعات القليلة المقبلة.

وتوجه عدد كبير من الحكام للمستشفى للاطمئنان على الحكم، وحرص خليل حامد المحاضر التحكيمى، وعز شاهين سكرتير اللجنة بحكام القاهرة على متابعة حالة الحكم فى المستشفى.



حادث الحكم وائل فاروق (2)



سيارة الحكم وائل فاروق (1)

في سياق متصل، قررت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، إقامة معسكر لحكام الدوري الممتاز، خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام، في الفترة من 3 يونيو المقبل وحتى 14 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يقام المعسكر بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، بحضور حكام الدوري الممتاز، شامل الحكام الدوليين، والنخبة والحكام المميزين، وأيضا حكام تقنية الفار.

وينقسم المعسكر لثلاثة أفواج، تحت إشراف أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويأتي في إطار استغلال فترة توقف الدوري العام بسبب التوقف الدولي.

ويشمل المعسكر عددا من المحاضرات العملية والنظرية، واختبارات "فيديو تست"، واختبارات "يويو تست"، وعدد من محاضرات تعديلات القانون.

ومن المقرر حضور أكثر من 50 حكما مشاركين في مباريات الدوري الممتاز، سواء حكام ساحة أو مساعدين.