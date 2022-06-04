شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موافقة موسيماني على "جناح إنبي" قبل التحرك لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة بيتسو موسيماني على مصطفى شلبي، جناح فريق إنبي، من أجل التفاوض مع ناديه لشراء خدماته بنهاية الموسم الحالي، بعدما ظهر اللاعب بمستوى لافت للنظر مع الفريق الفيومي في الموسم الحالي، وخطف الأنظار إليه بشدة.

وبات مصطفى شلبي، جناح إنبي، محل اهتمام قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، ويتنافسان على التعاقد معه في الفترة الحالية للظفر بخدماته في الموسم الحالي.

وينوي مسئولو النادي الأهلي عرض جناح إنبي على موسيماني، من أجل استطلاع رأيه في ضم اللاعب من عدمه، خاصة أنه ينال إعجاب مسئولي شركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي، قبل اتخاذ خطوات فعلية وتقديم عرض رسمي إلى إنبي من أجل شراء اللاعب.

وينوي مسئولو الأهلي التعاقد مع عدد من اللاعبين في الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوفه، في ظل حاجته لضم أكثر من لاعب في عدة مراكز مثل الهجوم والجناح والظهيرين الأيمن والأيسر وقلب الدفاع.