شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين عصام الحضري ولاعبي الفراعنة قبل مواجهة غينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر، في وصلة هزار مع اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، خلال مران المنتخب الرئيسي والأخير على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

وسادت حالة من المرح في معسكر المنتخب والتفاؤل بالفوز على غينيا في ضربة البداية للمدير الفني الجديد إيهاب جلال.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

تدريب منتخب مصر استعدادا لمواجهة غينيا (13)



وصلة هزار بين الحضري ولاعبى المنتخب قبل مواجهة غينيا (1)



وصلة هزار بين الحضري ولاعبى المنتخب قبل مواجهة غينيا (2)



وصلة هزار بين الحضري ولاعبى المنتخب قبل مواجهة غينيا (3)



وصلة هزار بين الحضري ولاعبى المنتخب قبل مواجهة غينيا (4)



وصلة هزار بين الحضري ولاعبى المنتخب قبل مواجهة غينيا (5)