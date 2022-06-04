شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غينيا: مواجهة مصر ليست سهلة والخطورة لا تتمثل فى محمد صلاح فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كابا دياوارا، المدير الفني لمنتخب غينيا، أنهم استعدوا جيدا لمواجهة منتخب مصر ومحمد صلاح في المعسكر التدريبى في المغرب، استعدادا للمواجهة التي ستجمعهما غدا الأحد على استاد القاهرة الدولى.

وقال كابا دياوارا، المدير الفني لمنتخب غينيا في المؤتمر الصحفى للمباراة: "مواجهة مصر مش سهلة ولكن طموحنا الفوز والتأهل لكأس الأمم الأفريقية، واستعدينا للمواجهة بشكل جيد".

وأضاف مدرب غينيا: "قمنا بالتحضير للمباراة فى المغرب، وهل مصر استعدت للاعب مثل كيتا مثلما استعددنا للاعب محمد صلاح؟، وذاكرت المنتخب المصرى جيدا والخطورة لا تتمثل فى محمد صلاح فقط، وإنما تتمثل أيضا فى تريزيجيه والننى وحارس مرمى".

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.