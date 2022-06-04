شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحاضر لاعبي المنتخب في المران الأخير استعدادا لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، على عقد محاضرة سريعة مع اللاعبين خلال التدريب الرئيسي والأخير للفراعنة قبل قليل على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ. وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها، ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا.



محاضرة إيهاب جلال للاعبي المنتخب (1)



محاضرة إيهاب جلال للاعبي المنتخب (2)



محاضرة إيهاب جلال للاعبي المنتخب (3)