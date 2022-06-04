شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يرحب برباعى سيدات طائرة الأهلى المنضمات للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك مقطع فيديو للمستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك يرحب برباعى فريق سيدات الطائرة واللاتى تعاقد معهن الزمالك عقب انتهاء عقودهن مع الأهلي وهن: فريدة العسقلاني ومريم متولي ودانا شوقي ومايا ممدوح.

وقال مرتضي منصور، إن الزمالك مهتم بكل الألعاب، ولا توجد مشكلة مع الأهلي، خاصة أن الرياضة المصرية تعيش فى عصر الاحتراف، وما قام به الزمالك بضم لاعبات عقب انتهاء عقودهن لا يمثل أزمة ولا يمكن مقارنة الأمر بضم الأهلي لمحمود كهربا لاعب الزمالك السابق فى كرة القدم لأن عقده لم يكن انتهى مع الزمالك.

ونجحت إدارة الزمالك فى الحصول على توقيع 4 لاعبات فى فريق كرة الطائرة سيدات من فريق الأهلي، وحصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على توقيع النجمة فريدة العسقلاني ومريم متولي ودانا شوقي ومايا ممدوح، ووقع الرباعي العقود فى حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد الرباعي من أفضل لاعبات الكرة الطائرة في مصر ، حيث حصلن على العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدهن العديد من الألقاب والجوائز الفردية كونهن من أفضل اللاعبات داخل مصر وأفريقيا.