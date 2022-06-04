شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم بشكوى ضد رئيس مؤقتة "الطائرة" السابق إلى الاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قيام إدارة النادي بتقديم شكوى ضد فؤاد عبد السلام، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة، بعدما قام عبد السلام بمحاولة الضغط على إحدى لاعبات الأهلي اللاتي انضممن للزمالك منذ أيام في صفقة انتقال حر.

وقال مرتضى منصور، في فيديو تم نشره على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن فؤاد عبد السلام أرسل تسجيلا صوتيا لوالد إحدى اللاعبات اللاتي انضممن للزمالك من الأهلي –رافضا الإفصاح عن اسمها– وقام بإغراء والد اللاعبة للتراجع عن الانضمام للزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك أنه سيتقدم بشكوى ضد فؤاد عبد السلام للاتحاد الافريقي لكرة الطائرة لما قام به ضد إدارة الزمالك واللاعبة ووالدها.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك مقطع فيديو يقوم خلاله المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالترحيب برباعي فريق الطائرة سيدات، واللاتي تعاقد معهن الزمالك عقب انتهاء عقودهن مع الأهلي، وهن: فريدة العسقلاني و مريم متولي و دانا شوقي و مايا ممدوح.

وقال مرتضي منصور، إن الزمالك مهتم بكل الألعاب، ولا توجد مشكلة مع الأهلي، خاصة أن الرياضة المصرية تعيش في عصر احتراف، وما قام به الزمالك بضم لاعبين عقب انتهاء عقودهم لا يمثل أزمة، ولا يمكن أن تتم مقارنة الأمر بضم الأهلي لمحمود كهربا، لاعب الزمالك السابق، في كرة القدم؛ لأن عقده لم يكن انتهى مع الزمالك.

ونجحت إدارة الزمالك في الحصول على توقيع 4 لاعبات في فريق كرة الطائرة سيدات، من فريق الأهلي، حيث حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة فريدة العسقلاني و مريم متولي و دانا شوقي و مايا ممدوح، وقام الرباعي بتوقيع العقود في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد الرباعي من أفضل لاعبات الكرة الطائرة في مصر، حيث حصلن على العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدهن العديد من الألقاب والجوائز الفردية كونهن من أفضل اللاعبات داخل مصر وأفريقيا.