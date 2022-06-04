منتخب مصر يؤدي مرانه الرئيسي والأخير استعدادا لمواجهة غينيا

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر تدريبه الرئيسي والأخير قبل قليل على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.

ووصل منتخب غينيا مساء أمس الجمعة، القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر فى افتتاح مباريات الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة 2023 والمقرر إقامتها بكوت ديفوار، وتواجد أحد مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم فى استقبال بعثة منتخب غينيا للانتقال معهم إلى فندق الإقامة.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها، ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا.