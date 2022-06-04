شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب والإعداد سبب غياب كيشو عن منافسات المصارعة فى بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد عدم مشاركة محمد إبراهيم كيشو، بطل منتخب المصارعة، مع المنتخب فى منافسات بطولة البحر المتوسط التى تقام فى الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل.
وكشف مصدر مقرب من كيشو أن عدم مشاركته فى بطولة البحر المتوسط، يرجع إلى عدة أسباب منها عدم وجود مدرب مع اللاعب، بالإضافة إلى الإعداد غير الكافى، حيث إن اللاعب اعتاد على حصد البطولات والألقاب، وعدم الإعداد الجيد قد يمنعه من تحقيق ميدالية، بالإضافة إلى ارتباطه بامتحانات دراسية.
وكان محمد إبراهيم كيشو قد حصد برونزية دورة الالعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو.
وتمسكت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر أن تقام في مدينة وهران بالجزائر يوم 25 يونيو الجاري بإلغاء موازين 81 ك و فوق81 ك في منافسات رفع الأثقال ووزن 97 ك في المصارعة.
وكانت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط قد أعلنت عن إلغاء منافسات وزن 81 ك؛ بسبب مشاركة 4 دول فقط، هي مصر وليبيا وتركيا والجزائر، بينما طلب المشاركة في منافسات فوق 81 ك 3 دول فقط هي مصر وتركيا والجزائر وفي ووزن 97 ك في المصارعة طلب المشاركة 5 دول فقط، هي مصر وإسبانيا وإيطاليا وتركيا والجزائر، وتنص لوائح دورة ألعاب البحر المتوسط أن أقل عدد للدول لاعتماد المنافسات يجب مشاركة 6 دول، وإذا كان العدد أقل من 6 دول فلا تتم إقامة المنافسات.
وأصدرت اللجنة المنظمة القرار بالإلغاء يوم 31 مايو بناء على مشاركة عدد أقل من الدول في الموازين المحددة.