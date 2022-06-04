شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب والإعداد سبب غياب كيشو عن منافسات المصارعة فى بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد عدم مشاركة محمد إبراهيم كيشو، بطل منتخب المصارعة، مع المنتخب فى منافسات بطولة البحر المتوسط التى تقام فى الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل.

وكشف مصدر مقرب من كيشو أن عدم مشاركته فى بطولة البحر المتوسط، يرجع إلى عدة أسباب منها عدم وجود مدرب مع اللاعب، بالإضافة إلى الإعداد غير الكافى، حيث إن اللاعب اعتاد على حصد البطولات والألقاب، وعدم الإعداد الجيد قد يمنعه من تحقيق ميدالية، بالإضافة إلى ارتباطه بامتحانات دراسية.

وكان محمد إبراهيم كيشو قد حصد برونزية دورة الالعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو.