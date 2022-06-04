محمد صلاح يلبي طلب مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - لبى الدولى المصري محمد صلاح، جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، طلبا لمشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة أراد التقاط صورة تذكارية معه.

ويتواجد حاليا محمد صلاح في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، والذى يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة من مساء الأحد في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.