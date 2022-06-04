شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلبي طلب مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لبى الدولى المصري محمد صلاح، جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، طلبا لمشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة أراد التقاط صورة تذكارية معه.
ويتواجد حاليا محمد صلاح في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، والذى يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة من مساء الأحد في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.
وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.